Sottocosto Unieuro, smart TV Xiaomi da 32' scende sotto 200 Euro

Unieuro oggi ha lanciato il Sottocosto, volantino che resterà attivo fino al 5 giugno prossimo. Grazie a tale iniziativa potrete trovare anche diversi televisori compatibili con il DVB-T2 in sconto: tra questi, svetta in particolar modo uno smart TV Xiaomi da 32” a meno di 200 Euro.

Il dispositivo a cui ci stiamo riferendo è, per l’esattezza, lo Xiaomi Mi LED TV 4A, caratterizzato dalla dotazione di un pannello LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) dalla diagonale di 32 pollici, con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e codifica audio DTS. Il sistema operativo invece è Android TV alla versione 9.0 Pie, con applicazioni pre-installate come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Immancabile è, infine, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Normalmente il prezzo è pari a 279,90 Euro, ma per i prossimi dieci giorni lo troverete a 169,99 Euro, ovverosia al 39% in meno rispetto al listino. La quota potrà ovviamente diminuire sfruttando i due bonus TV, mentre il pagamento potrà essere effettuato in 3 rate da 56,66 Euro senza interessi completandolo tramite PayPal. Infine, notiamo che la consegna a domicilio è gratuita, come anche il ritiro in negozio.

Questo televisore è pertanto perfetto per completare il passaggio all’ultimo standard del digitale terrestre: considerati tutti i bonus proposti al momento, si tratta di un’occasione da non sottovalutare affatto.

