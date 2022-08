Sottocosto Unieuro, smart TV Xiaomi costa solo 150 Euro fino 10 agosto

Il Sottocosto online di Unieuro valido fino al 10 agosto 2022 ha una offerta specifica che potrebbe interessare molti nostri lettori in cerca di un nuovo smart TV economico, compatibile con l’ultimo standard del digitale terrestre. Si tratta di un televisore Xiaomi da 32 pollici a circa 150 Euro.

Il modello specifico è lo Xiaomi Mi LED TV 4A, televisore con schermo HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) dalla diagonale pari a 32” e con frequenza di aggiornamento nativa di 60Hz. Purtroppo non supporta standard video come HLG e HDR, mentre lato audio ha solamente la decodifica DTS-HD, ma è un TV con funzionalità smart garantite dal sistema operativo Android TV e, come specificato in apertura, ha il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Solitamente questo TV Xiaomi costa 279,90 Euro da Unieuro, ma grazie al Sottocosto ora disponibile è sceso a 149,99 Euro per un risparmio del 46%. Il pagamento può comunque essere completato in 3 rate senza interessi da 50 Euro con Klarna o PayPal, a seconda delle proprie preferenze. Inoltre, la consegna a domicilio è garantita a costo zero dalla catena di distribuzione italiana. Se quindi siete ancora in cerca di uno smart TV compatibile con il DVB-T2, questa è l’occasione giusta.

