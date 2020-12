Sottocosto Unieuro: TV Samsung QLED da 65' ed AmazFit GTS in sconto

Continua il Sottocosto di Natale di Unieuro, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste propone un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica e tech. Quest'oggi segnaliamo delle offerte molto interessanti su un TV QLED Samsung ed uno smartwatch AmazFit.

Il TV QLED QE65Q80TAT da 65 pollici di Samsung, della Series 8, è disponibile a 1.299 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino, per un risparmio di 700 Euro. A livello tecnico propone una risoluzione di 3840x2160 pixel 4K Ultra HD piatto, ed include anche l sintonizzatore digitale DVB-C, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2. Unieuro propone il ritiro in negozio gratuito e la possibilità di aggiungere l'assistenza extra di 36 mesi semplicemente spuntando la casella e pagando i 169,99 Euro richiesti dalla catena di distribuzione, mentre la consegna a casa è a pagamento.

In sconto anche l'AmazFit GTS, lo smartwatch con display AMOLED da 1,65 pollici, che viene proposto a 99,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 129,90 Euro di listino. In questo caso viene garantita anche la consegna a domicilio gratuita, oltre che il ritiro contestuale in negozio a costo zero. Anche qui, è possibile aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 29,99 Euro.