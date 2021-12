Sottocosto Winter Party Euronics: occhio agli sconti su MacBook Air M1 e AirPods Pro

Durante il Sottocosto Winter Party da Euronics, attivo fino al 24 dicembre 2021, potrete trovare tantissimi dispositivi in offerta per le festività natalizie. Nel catalogo attualmente proposto dalla catena di distribuzione figurano in particolare MacBook Air M1 e AirPods a prezzi competitivi.

Partiamo proprio dal detto computer portatile top di gamma firmato Apple, che scende da 1.159 Euro a 999 Euro. Si tratta del MacBook Air da 13,3 pollici con chip M1 octa-core ibridi, 8 GB di RAM, SSD per 256 GB di archiviazione, GPU integrata, supporto alla tecnologia Wi-Fi 6 e sistema operativo Mac OSX Big Sur al primo avvio. Trattandosi di un modello uscito a fine 2020, trovarlo già a questo prezzo potrebbe risultare intrigante ai tanti fan della Mela intenzionati a cambiare laptop.

Venendo invece al settore dell’intrattenimento e dispositivi wearable, le Apple AirPods 2019 sono ora disponibili alla più accessibile cifra di 119 Euro, al posto dei 179 Euro di listino. In altre parole, uno sconto del 34% che resterà valido fino a esaurimento scorte. Chi invece vorrà puntare più in alto potrà optare per le AirPods Pro scontate da 279 Euro a 199 Euro, disponibili sia online che presso i negozi Euronics.

Tra le altre offerte del momento abbiamo segnalato in giornata anche il nuovo Sottocosto di Natale di Expert, attivo fino al 22 dicembre.