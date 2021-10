Sottomarino nucleare USA si scontra contro un 'oggetto sconosciuto'

Mentre il sottomarino nucleare degli USA, il USS Connecticut, si trovava tranquillamente nel Mar Cinese Meridionale, il mezzo della Marina ha subito danni da una collisione. Il problema è che questo scontro sembra essere avvenuto a causa di un "oggetto sconosciuto" che ha impattato contro il sottomarino.

Così come si può immaginare, l'unità navale ha riportato dei danni, mentre alcuni membri dell'equipaggio hanno subito delle ferite (che sembrano essere non gravi). Il sottomarino è attualmente in viaggio verso Guam, l'isola più grande e meridionale delle Marianne che si trova nell'oceano Pacifico occidentale.

L'evento è preoccupante perché, oltre ai danni subiti, aumentano anche le tensioni internazionali nella regione; l'area in cui è avvenuto lo schianto, infatti, è quella che è stata protagonista delle controversie territoriali più importanti tra Cina, Stati Uniti e gli alleati di quest'ultima. I funzionari della Cina hanno espresso "grave preoccupazione" per l'incidente e chiedono che vengano condivise più informazioni sull'incidente. A proposito di incidenti: un po' di tempo fa una stazione di monitoraggio subacquea è scomparsa senza lasciare traccia.

Secondo la dichiarazione della Marina il sottomarino "rimane in condizioni sicure e stabili", mentre fortunatamente i suoi componenti nucleari "rimangono pienamente operativi". Inoltre, "l'entità del danno al resto del sottomarino è in fase di valutazione", aggiungendo che l'incidente sarà oggetto di indagine da parte degli USA (gli Stati Uniti vogliono costruire il più grande drone sottomarino del mondo).