Questo nuovo sottomarino potrebbe rivoluzionare la guerra marina

Northrop Grumman, noto colosso dell'industria bellica, ha recentemente svelato una nuova aggiunta al suo arsenale: il Manta Ray. Questo veicolo subacqueo non pilotato, che prende il nome dall'elegante creatura marina a cui somiglia, promette di essere un agente di cambiamento nelle tattiche di guerra sottomarina.

Sviluppato a seguito di un contratto con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del 2020, il Manta Ray si presenta come un prototipo di drone subacqueo dall'aspetto sofisticato e discreto, progettato per scivolare inosservato nelle acque nemiche (per questo ha avuto un impatto assurdo durante la seconda guerra mondiale).

La vera natura di questo misterioso apparecchio rimane volutamente ambigua; potrebbe essere destinato a missioni di distruzione o, alternativamente, a compiti di ricognizione nei profondi abissi marini, o magari a entrambi. La DARPA e Northrop Grumman hanno lasciato non poche interpretazioni aperte riguardo alle sue funzionalità specifiche, descrivendolo come un "planatore extra-large" capace di eseguire missioni sottomarine di lunga durata e ampio raggio senza necessità di supporto logistico umano in loco.

Questa capacità di operare indipendentemente da supporti navali e portuali lo rende un candidato ideale per una varietà di applicazioni, dalla mappatura dei fondali marini alla rilevazione di mine e sorveglianza passiva. Nonostante le potenziali applicazioni pacifiche, l'accento posto sul comando combattente e la visione di controllo di dominio congiunto di tutti i domini del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti suggeriscono un ruolo significativo nel teatro delle operazioni subacquee.

Resta da vedere quando, e se, il Manta Ray verrà effettivamente schierato in operazioni militari, ma una cosa è certa: il segreto che circonda le sue vere capacità non verrà svelato tanto facilmente. A tal proposito ci sorge una domanda: qual è la differenza tra sommergibile e sottomarino?

