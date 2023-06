Se il sottomarino scomparso dovesse essere trovato, come verrà salvato l'equipaggio?

Il sottomarino Titan, con cinque persone a bordo, è scomparso durante una discesa verso il relitto del Titanic. Ora, i soccorritori stanno cercando disperatamente di localizzare il veicolo, sperando che l'equipaggio sia ancora vivo.

Recentemente, un aereo da ricognizione canadese Boeing P-8 Poseidon ha rilevato rumori sottomarini a intervalli di 30 minuti vicino al relitto del Titanic. Questi suoni potrebbero indicare che il Titan sia ancora intatto e che l'equipaggio sia vivo all'interno. Tuttavia, come potrebbe avvenire un salvataggio in queste condizioni estreme?

Potrebbe essere utilizzato un veicolo subacqueo telecomandato (ROV) per riportarlo in superficie. La sfida principale è localizzare con precisione il veicolo. Se il sottomarino è alla giusta profondità e può essere localizzato con precisione, il ROV potrebbe raggiungerlo e iniziare le operazioni di salvataggio.

Se dovesse essere trovato, il tentativo di salvataggio sarà una sfida significativa e senza precedenti diventando il salvataggio più profondo nella storia dell'oceano (il record appartiene al salvataggio del sottomarino Pisces III, avvenuto a 480 metri di profondità, 8 volte in meno rispetto al Titan).

Qualora l'equipaggio dovesse essere trovato, ci sono diverse possibilità. Se il sottomarino è intrappolato da un oggetto non troppo pesante, un ROV con braccia robotiche potrebbe essere in grado di rimuovere l'ostacolo. In questo caso, il mezzo potrebbe essere in grado di galleggiare fino alla superficie. Un'altra possibilità sarebbe cercare di attaccare qualcosa di galleggiante al subacqueo, anche se questa operazione non è mai stata effettuata a tali profondità.

Diverse navi con ROV stanno attualmente facendo rotta verso l'area di ricerca, sperando che la storia finisca con un lieto fine.