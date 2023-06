Sottomarino scomparso, ecco tutto quello che sappiamo sul triste evento

Un viaggio nel profondo dell'oceano, alla scoperta del relitto del leggendario transatlantico Titanic, si è trasformato in un dramma. Un sottomarino turistico chiamato Titan, con cinque persone a bordo, è scomparso nell'oceano Atlantico del Nord, a centinaia di km da Terranova. Il veicolo ha perso le comunicazioni domenica durante la sua discesa.

Secondo le informazioni disponibili, il mezzo avrebbe abbastanza ossigeno per sostenere l'equipaggio per un massimo di 96 ore. Jules Jaffe, un oceanografo di ricerca presso la Scripps Institution of Oceanography dell'Università della California, teme che le tecnologie disponibili per localizzare e salvare il Titan non saranno in grado di raggiungere il veicolo prima che l'ossigeno si esaurisca.

Il Titan è un sottomarino di proprietà di OceanGate Expeditions, una società di turismo in acque profonde. Il veicolo, lungo circa 6 metri, può ospitare un pilota e quattro passeggeri, ognuno dei quali ha pagato 250.000 dollari per un biglietto per vedere il famoso relitto. Il mezzo marino era stato trasportato da una nave di ricerca canadese chiamata Polar Prince, che ha dispiegato il veicolo domenica mattina.

Ci sono tre possibili scenari, ognuno peggio dell'altro:

Il migliore è che il sottomarino sia riuscito a risalire in superficie; sarebbe comunque difficile da trovare, date le condizioni meteorologiche locali, tra onde alte, nuvole basse e nebbia, ma gli aerei in volo potrebbero essere in grado di individuarlo.

Il secondo, invece, vede il Titan bloccato in "acque medie" e ciò richiederebbe alle navi di esaminare l'area usando il sonar. Quest'ultimo rileverebbe facilmente qualsiasi cosa galleggiante, ma le navi dotate di questa tecnologia si muoverebbero lentamente, e avrebbero bisogno di esaminare una vasta area d'acqua.

La terza opzione, la peggiore, è che il Titan possa anche essere bloccato sul fondo dell'oceano. Ci sono pochi veicoli che possono raggiungere le profondità del Titanic e, anche se le squadre di ricerca e salvataggio dovessero avere un mezzo per recuperarli, il sottomarino perduto sarebbe difficile da localizzare (pensate che ci sono volute settimane per localizzare il transatlantico).

Questa tragedia ci ricorda che, nonostante l'attrazione per l'esplorazione e l'avventura, la natura può essere un avversario formidabile.