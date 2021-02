Sotton Hoo: ecco il mistero dietro il più noto sito archeologico di tutto il Regno Unito

Sutton Hoo è un sito archeologico che si trova nel Suffolk (Regno Unito) ed è, ad oggi, uno dei luoghi di studio più interessanti e misteriosi in tutte le isole britanniche. La sua intera esistenza è di estrema importanza per conoscere la storia alto-medievale dell'Inghilterra, un periodo che, spesso e volentieri, si pone fra leggenda e realtà.

Con l'uscita del film "The Dig - La nave sepolta" nei cinema internazionali, l'attenzione del pubblico è tornata ad interessarsi sulla storia di questo luogo e di tutte le informazioni che lo riguardano.

Le ricerche sul sito iniziarono nel 1938 e proseguirono fino al 1939, quando l'appassionato d'archeologia Basil Brown trovò le prime parti di quella che poi sarebbe stata riconosciuta come una delle più grandi navi funerarie anglosassoni risalente tra il VI e il VII secolo d.C. La sua grandezza si aggirava intorno ai 27 metri.

Al contrario di molti tumuli presenti nell'area, la camera sepolcrale dell'imbarcazione non era mai stata toccata e conteneva circa 263 reperti. Per questo, le autorità accademiche iniziarono ad intervenire tempestivamente.

Nonostante le varie difficoltà che vi subentrarono dopo quella scoperta, dovute anche allo scoppio, nel settembre del 1939, della Seconda Guerra Mondiale, alla fine si riuscì a riesumare dalle profondità della terra svariati oggetti - tra cui un elmo immediatamente riconoscibile, ma che cela una serie di misteri, soprattutto sul suo possibile proprietario.

Alcuni sostengono che l'intera nave e tutti i suoi tesori, di conseguenza anche l'elmo, fossero parte del corredo funebre del re Redwald, sovrano dell'Anglia Orientale tra il 593 e il 617 d.C.

Questa teoria sarebbe provata da alcune monete e reperti trovati, sempre dentro l'imbarcazione, e che coinciderebbero con l'epoca storica in cui si dice questo monarca possa aver vissuto.

Inoltre, si può evincere come vi sia una forte conflittualità tra elementi pagani e cristiani - una caratteristica che contraddistinse l'intero regno di Redwald. Si dice, infatti, che egli fu il primo sovrano anglosassone a ricevere il battesimo, ma il dilemma tra paganesimo celtico e la nuova religione monoteista rimase comunque molto viva sia durante il suo regno che in quelli successivi.

L'appartenenza ad una persona importante viene anche suggerita dalla massiccia presenza d'oro in tutti i tumuli trovati e di gioielli con pietre preziose - materiali che un membro semplice dell'élite dell'epoca era difficile che potesse avere...anche se non impossibile, come fa notare Garreth Williams, uno dei curatori del British Museum.

Questa nota discordante deriva dal fatto che non tutti gli archeologi sembrano concordare con quest'associazione tra il sito e Redwald. Howard Williams, per esempio, professore d'archeologia all'università di Chester (Inghilterra) suggerisce che la nave, con tutti i suoi tesori, sia appartenuta ad un membro del Regno dell'Essex o della dinastia reale dell'Anglia Orientale. Non necessariamente a Redwald.

L'impossibilità di trovare una risposta nasce dal fatto che i dati sul periodo alto-medievale anglosassone sono molto limitati e non vi sono resti umani da poter analizzare. Per questo le attuali ricerche che proseguono sul sito stanno cominciando a cambiare obiettivo: non risulta più d'estrema importanza capire a chi sia appartenuta questa gigantesca tomba, bensì quali informazioni si possono ricavare più in generale.