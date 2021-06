Sottoprezzo Unieuro: 22% di sconto sul Dyson Pure Cool Link

Nell'ambito del Sottoprezzo Unieuro di Giugno 2021, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante sul ventilatore e purificatore d'aria Dyson Pure Cool Link.

Il ventilatore infatti è disponibile a 349,90 Euro, il 22% in meno rispetto ai 449 Euro di listino. Il risparmio netto è quindi di 99,10 Euro, con possibilità di aggiungere l'assistenza extra della durata di 12 mesi che entra in vigore direttamente a decorrere dal termine di garanzia di legge di 24 mesi.

Unieuro propone la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro contestuale a costo zero, ma anche la possibilità di effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce PayPal.

A livello tecnico, il Pure Cool di Dyson è in grado di purificare gli ambienti per tutto l'anno, e svolge in estate la doppia funzione di purificatore e ventilatore. Secondo i dati diffusi dal produttore, rimuove automaticamente il 99,95% degli allergeni e degli inquinanti, incluse le particelle fino a 0,1 micron. Il sistema di oscillazione progressiva, inoltre, fa in modo che l'aria purificata circoli e purifichi tutta la stanza. Presente anche un sistema intelligente che comunica automaticamente i dati all'applicazione dedicata per effettuare il controllo dell'ambiente a distanza.

Il Sottoprezzo Unieuro è disponibile fino al 10 Giugno, quindi avete ancora sei giorni di tempo per approfittare dell'offerta.