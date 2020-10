Sottoprezzo Unieuro: 25% di sconto su un TV QLED Samsung da 55'

Sono le ultime ore del Sottoprezzo di Unieuro, che scadrà il prossimo 25 Ottobre. Tra le promozioni più interessanti del volantino troviamo quella che consente di risparmiare il 25% su un TV Samsung QLED da 55 pollici, della Series 9.

Il modello, che porta il codice identificato QE55Q90TAT, può essere portato a casa a 1.499 Euro, appunto il 25% in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino, per un risparmio netto di 500 Euro.

A livello tecnico siamo di fronte ad un TV QLED, della Series 9 con schermo da 55 pollici 4K Ultra HD e risoluzione di 3840x2160 pixel. E’ inoltre dotato della tecnologia di retroilluminazione del controllo Direct Full Array che offre un controllo preciso per ciascuna zona, il che si traduce in neri ultra profondi e bianchi brillanti, ma è presente anche il 4K AI Upscaling che si basa sul processore Quantum di Samsung per ridurre il rumore, ripristinare i dettagli e definire i contorni delle immagini. Non manca l’OTS, l’Object Tracing Sound che migliora il suono.

Unieuro garantisce la consegna gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero. Tramite la scheda è anche possibile aggiungere l’assistenza aggiuntiva per 36 mesi al prezzo di 159,99 Euro. La promozione scadrà alle 23:59 del 25 Ottobre.