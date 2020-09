Parte il Sottosto di Euronics: 50% di sconto su tanti prodotti fino al 16 Settembre

Come ampiamente preannunciato qualche giorno fa, Euronics lancia oggi il Sottocosto, che permette di godere di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, con la possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero con tan 0% e taeg 0%. Le promozioni saranno disponibili fino al 16 Settembre prossimo.

Tra i prodotti in offerta troviamo il Lenovo IdeaPad 3 a 599 Euro, il 14,31% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre l'Huawei MateBook D può essere acquistato a 649 Euro, 100 Euro in meno dai 749 Euro imposti dal produttore. In quest'ultimo caso però è garantita la disponibilità solo su 405 pezzi. In sconto anche il MacBook Air da 256GB del 2020, che viene proposto a 1099 Euro, per un risparmio del 10,58%.

Tra i monitor citiamo invece la promozione sull'HP 24F, che passa a 119 Euro ed il 27F a 149 Euro.

Interessanti anche le offerte sui tablet, dove l'iPad da 128GB WiFi Only può essere acquistato a 449 Euro, per uno sconto dell'8,18%, mentre Huawei MatePad 10.4 da 10,4 pollici viene proposto a 329 Euro.

Passando al comparto degli smartphone, invece, il Redmi Note 9S è disponibile a 189,90 Euro, mentre il P30 Lite New Edition di Huawei è disponibile a 249 Euro, con 2530 pezzi disponibili.

Molto interessante anche la promozione sulla smart tv OLED55CX6LA di LG da 55 pollici con le cuffie true wireless, a 1699 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.