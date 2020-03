Il sottosuolo di Mercurio un tempo potrebbe essere stato abitabile, suggerisce uno studio

Secondo una nuova ricerca, condotta dal Planetary Science Institute, alcune parti del sottosuolo di Mercurio, e quelle di pianeti simili nella galassia, una volta avrebbero potuto favorire la chimica prebiotica e forse anche semplici forme di vita.

La temperatura superficiale di Mercurio raggiunge i 430 gradi Celsius durante il giorno e, in assenza di atmosfera, precipita a -180 gradi Celsius di notte. "I suoi ambienti di superficie sono stati giustamente tenuti fuori considerazione scientifica come possibile ospite della vita. Tuttavia, il documento solleva la prospettiva che alcune regioni sotterranee di Mercurio abbiano mostrato la capacità di ospitare la vita", afferma Alexis Rodriguez, a capo del team che ha guidato la ricerca.

I risultati indicano che Mercurio aveva una spessa crosta ricca di sostanze volatili. "Abbiamo identificato perdite di elevazione della superficie di molti chilometri all'interno dei terreni caotici situati nell'antipode del bacino di Caloris [un cratere di impatto presente sul pianeta]. Questa scoperta indica che enormi volumi di sostanze volatili crostali si trasformarono in gas e sfuggirono dalla crosta superiore del pianeta su una superficie leggermente più grande di quella della California, circa 500.000 chilometri quadrati", dichiara il coautore dello studio Gregory Leonard del Dipartimento di Scienze Planetarie dell'Università dell'Arizona.

In esogeologia il termine "zona caotica" viene utilizzato per descrivere regioni sconnesse e geologicamente disordinate sulla superficie dei corpi celesti. Una possibilità è che la crosta ricca di elementi volatili di Mercurio sia stata rilasciata attraverso impatti dai confini del Sistema Solare esterno o dalla fascia principale degli asteroidi. "Anche se non tutti i volatili creano abitabilità, il ghiaccio d'acqua può se le temperature sono giuste. Nei terreni caotici potrebbero ancora esistere reliquie della chimica prebiotica o della vita rudimentale."

Se questi risultati saranno confermati, Mercurio sarà seriamente preso in considerazione per lo studio astrobiologico in futuro.