Abbiamo sottovalutato i buchi neri: sono più potenti del previsto

I buchi neri sono delle vere mostruosità cosmiche che affascinano l'umanità da più di un secolo. Abbiamo visto solo da poco la loro maestosità, ma adesso dei ricercatori credono che li abbiamo sottovalutati, in particolare la quantità di energia emessa da questi oggetti cosmici estremamente potenti.

Sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society gli addetti ai lavori hanno parlato del problema della polvere intorno a questi nuclei galattici. La polvere, infatti, assorbe determinate lunghezze d'onda della luce, attenuando effettivamente l'oggetto che sta producendo la luce, ovvero il buco nero supermassiccio.

Un po' come quello che succede quando la polvere nell'aria rende più rosso il tramonto, il medesimo effetto si verifica anche con questi mostri cosmici. Si pensava che l'effetto fosse trascurabile, ma sembra non esserlo. "Quando ci sono piccole particelle che si frappongono lungo la nostra linea di vista, sembra che siano più fioche. Lo vediamo al tramonto in qualsiasi giornata limpida, quando il sole sembra più debole", ha dichiarato in una nota l'autore principale, il dott. Martin Gaskell, dell'Università della California.

In particolare, gli addetti ai lavori hanno esaminato il buco nero GN NGC 5548 e sono stati in grado di misurare sette diversi indicatori della quantità di polvere. Considerando ciò, il team stima che il mostro cosmico sia 10 volte più luminoso nella gamma di raggi UV di quanto previsto in precedenza. "[Lo studio] ci rende la vita più semplice e sta accelerando la nostra comprensione di ciò che accade quando i buchi neri ingoiano materiale."

Insomma, in pratica i buchi neri sono ancora più incredibili.