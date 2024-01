Abbiamo sottovalutato questa parte del corpo, ma adesso la stiamo rivalutando

Un elemento del nostro corpo è rimasto a lungo trascurato e poco compreso: la fascia. Questo sottile involucro di tessuto connettivo, principalmente composto da collagene, avvolge e sostiene ogni organo, vaso sanguigno, osso, fibra nervosa e muscolo, giocando un ruolo cruciale nella salute muscolare e ossea.

La fascia è organizzata in diversi strati, con la fascia superficiale situata sotto la pelle e la fascia profonda che copre muscoli, ossa e vasi sanguigni. Ogni muscolo è avvolto nella fascia, permettendo ai vicini o sovrapposti di muoversi liberamente.

La fascia gioca un ruolo cruciale nella transizione della forza attraverso il sistema muscolo-scheletrico, come dimostrato dall'interazione tra il tendine di Achille e la fascia plantare. Quando si danneggia, ad esempio a seguito di un infortunio, diventa meno capace di facilitare il movimento e di trasferire la forza. La guarigione richiede tempo a causa della sua limitata vascolarizzazione e della presenza di cellule simili ai tendini.

La fascia è anche ricca di nervi e collegata al dolore muscolo-scheletrico causato da interventi chirurgici, sport, esercizio fisico e invecchiamento. La manipolazione fasciale, una tecnica di massaggio sviluppata negli anni '80, ha mostrato risultati positivi nel trattamento del dolore cronico alla spalla e della tendinopatia patellare.

Questa può anche fungere da percorso per la diffusione di infezioni all'interno dei muscoli. In casi gravi, può essere necessario un intervento chirurgico per rimuovere il tessuto infetto. La fascite plantare è un esempio comune di disfunzione fasciale, mentre la fascite necrotizzante rappresenta una condizione più grave legata alla fascia.

Recentemente, l'uso di tecnologie di imaging come la risonanza magnetica e l'ecografia ha permesso una migliore visualizzazione della fascia, soprattutto in condizioni patologiche. Con una crescente comprensione del suo ruolo nella salute muscolo-scheletrica, è importante prendersi cura della fascia attraverso tecniche come il foam rolling e lo stretching.