Parte il Sottocosto di Unieuro: sconti su smartphone, TV e tanti prodotti Apple

Parte oggi sul sito web ufficiale di Unieuro e presso tutti i negozi della catena, il nuovo volantino che offre il Sottocosto su una vasta gamma di prodotti, che sarà disponibile fino al prossimo 9 Giugno. Sono davvero tanti i prodotti, vediamo insieme cosa propone il volantino.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Samsung Galaxy A50 da 128 gigabyte può essere portato a casa a 299 Euro rispetto ai 359 Euro precedenti, per un risparmio del 16%. Nel volantino troviamo anche Huawei P20 Pro a 419 Euro, il 44% in meno se confrontato al prezzo di lancio, ed Huawei Mate 20 Lite a 349,90 Euro.

L'offerta più ampia è quella che riguarda i prodotti Apple. iPad con processore A10 e 32 gigabyte di memoria interna passa da 359 a 299 Euro, mentre Apple Watch Series 3 può essere portato a casa a 269,90 Euro. iPhone Xr da 64 gigabyte passa invece a 699 Euro, mentre il MacBook Air da 13,3 pollici con processore Intel Core i5 di ottava generazione può essere portato a casa a 999 Euro. In offerta troviamo anche l'iPad Pro con processore A10X e 256 gigabyte di memoria interna, a 599 Euro.

Chiudiamo con i TV: la LG OLED da 65 pollici passa a 1699 Euro, il 46% in meno rispetto ai 3199 Euro di listino, mentre la Samsung UE55NU7400U da 55 pollici può essere acquistata a 449 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.

