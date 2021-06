Sound Blaster X4 è realtà: disponibile l'ultima scheda audio tuttofare

Creative Technology ha annunciato nella giornata odierna il successore della scheda audio Sound Blaster X3, il nuovissimo modello Sound Blaster X4 potenziato grazie a funzionalità smart inedite e una migliore connettività. Vediamo com’è nel dettaglio, dove è disponibile per l’acquisto e a quale prezzo in Italia.

Analizziamo innanzitutto le nuove feature, tra cui svetta specialmente la tecnologia Super X-Fi per offrire un sistema surround multicanale di fascia alta nelle cuffie per un’esperienza d’uso immersiva e più realistica possibile, sia per quanto riguarda contenuti multimediali come film, serie TV e musica che videogiochi. Non manca poi la tecnologia Surround Virtualization per migliorare le informazioni dell’audio in entrata relative allo spazio e ottimizzarle così da offrire fino a 7.1 canali audio virtuali o discreti.

Troviamo poi il decoder Dolby Digital Live e il nuovissimo kit SmartComms per la comunicazione, con feature come VoiceDetect per parlare liberamente senza pensare al pulsante per mutarsi grazie al rilevamento vocale - come da nome. Assieme a quest’ultimo, nell’app Creative per PC e smartphone è possibile accedere e personalizzare anche feature come NoiseClean per audio in entrata e uscita, pensata per pulire ogni dato audio dal rumore assieme alla tecnologia CrystalVoice che opera invece sulle registrazioni vocali e sulla comunicazione in-game. Dulcis in fundo, per chi vuole divertirsi c’è anche Voice Morph che consente di modificare il profilo audio alterando la voce.

Sound Blaster X4 è dotato di opzioni lato connettività sufficienti per garantire il suo funzionamento su PC, Mac, PS4, PS5 e Nintendo Switch, con la possibilità di collegare più dispositivi audio come microfoni esterni, cuffie e sistemi di altoparlanti multicanale. Al centro della scocca è ben visibile la manopola di rotazione per semplificare il sistema di controlli, assieme ai pulsanti dedicati a bilanciamento audio, Super X-Fi e altro ancora. Tutto ciò è disponibile a partire da oggi sul sito ufficiale di Creative a 149,99 Euro.