Soundbar Bose e cuffie wireless Sony in sconto su Amazon

Giornata di sconti dedicati al mondo dell'intrattenimento su Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone due interessanti offerte su una soundbar ed un modello di cuffie wireless Bluetooth targate Sony.

Si tratta delle WH-100XM3, che possono essere acquistate a 270,04 Euro, un prezzo ultra conveniente se si conta che quello di listino è di 380 Euro. Nella scheda del prodotto è presente l'indicazione che porta il costo a 284,25 Euro, ma al momento del check-out Amazon applicherà un ulteriore sconto di 14,21 Euro. Le cuffie includono una tecnologia di cancellazione del rumore e sono compatibili anche con Amazon Alexa. Il produttore giapponese garantisce un'autonomia di 30 ore; la batteria inoltre può anche essere caricata rapidamente grazie alla tecnologia proprietaria.

L'altro prodotto in offerta è la soundbar Bose 700, anch'essa Wi-Fi e Bluetooth, che entro la fine dell'anno sarà in grado di utilizzare anche Alexa.

Per la giornata di oggi è possibile acquistarla al prezzo speciale di 641,21 Euro, per un risparmio complessivo superiore al 25% rispetto agli 899,95 Euro di listino. Anche in questo caso lo sconto supplementare di 33,75 Euro viene applicato al momento del pagamento sul prezzo indicato nella scheda di 674,96 Euro.

Entrambi i prodotti ovviamente beneficiano dei vantaggi previsti dall'abbonamento Prime.