Soundbar Harman Kardon in sconto di 50 euro da Mediaworld

Anche oggi sulle nostre pagine vi presentiamo le migliori offerte in arrivo dal web. Particolarmente interessante è quella riguardante una nuova soundbar questa volta realizzata da Harman Kardon e disponibile ad un prezzo molto interessante sullo store di Mediaworld.

Nello specifico parliamo della Harman Kardon Citation Bar in colorazione nera, acquistabile al prezzo di 849 euro, rispetto agli 899 richiesti dal prezzo di listino. La soundbar smart del gruppo Americano, rappresenta l’ultima innovazione proposta sul mercato, capace di rendere ancora più spettacolare l’esperienza di visione dei film e l’ascolto della musica.

Ci troviamo difronte ad un dispositivo molto semplice da utilizzare grazie all’implementazione di un touch screen LCD a colori. In questo prodotto ritroviamo una fusione perfetta tra l'innovazione legata all’esperienza d’ascolto e l’attenzione al design, grazie al suo look innovativo. Installando questa soundbar potrete ammirare dei bassi da paura senza dover acquistare anche un nuovo subwoofer.

Per tutti gli amanti della musica c’è un’altra caratteristica da non sottovalutare, la possibilità di accedere ad oltre 300 servizi musicali grazie allo streaming in alta definizione ed al Chromecast integrato. Per gli amanti del cinema, poi, è presente l’implementazione del sistema home theater 5.1 in modalità completamente wireless con Citation Surround e Citation Sub.

L’Assistente Google aggiunge un comodo controllo vocale per l’ascolto musicale hands-free in tutta la vostra casa. Si tratta di un dispositivo in grado di svolgere tante funzioni diverse che passa dall’ascolto della musica, all’organizzazione delle vostre giornate, al controllo della vostra smart home e molto altro, semplicemente con l’utilizzo della voce.

E’ possibile acquistare la Harman Kardon Citation Bar sullo store di Mediaworld e riceverla comodamente a casa con la spedizione gratuita. La consegna è prevista per il 14 maggio. Inoltre, è presente la possibilità di finanziare l’acquisto in 20 rate completamente a tasso zero.

