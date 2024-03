Questa soundbar Hisense con 7 altoparlanti a questo prezzo è IMPERDIBILE

Anche le soundbar sono protagoniste degli sconti Amazon di oggi 29 Marzo 2029. In giornata odierna troviamo una promozione molto interessante su una soundbar a marchio Hisense.

La Hisense AX510G è disponibile a 199,99 Euro, il 29% n meno rispetto ai 279,90 Euro di listino, un prezzo che rappresenta il minimo storico raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos, che garantisce la consegna Prime senza costi aggiuntivi tra il 14 Giugno ed il 10 Ottobre 2024 per coloro che effettuano l’ordine: i tempi di attesa sono di 3-7 mesi, però potrebbero anche cambiare a seconda dell’offerta.

La soundbar in questione è a 340W e dotata di sette altoparlanti e subwoofer 6.5. Garantito il supporto Dolby Atmos, DTS Virtual X ed al Bluetooth 5.0.Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni previste, mentre non è disponibile quello tramite Amazon in cinque o dieci mensilità.

