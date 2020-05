Soundbar Samsung ad un prezzo speciale sullo store online di Trony

Nuovo giorno e tempo di nuove offerte sulle nostre pagine. Dopo avervi parlato dell’Happy Price del volantino Trony, la nota catena di elettronica ha lanciato una nuova offerta per una soundbar Samsung. Più nello specifico facciamo riferimento al modello HW-R450/ZF.

E' disponibile all'acquisto al prezzo di 130 euro, con uno sconto del 31% rispetto ai 189 euro richiesti in precedenza. Grazie al subwoofer wireless è possibile posizionare la soundbar in qualsiasi angolo della casa e godere di bassi potenti e profondi.

E’possibile collegarla ad una TV Samsung tramite la connessione bluetooth o tramite il Wi-Fi, evitando così l’ingombro dei cavi. Inoltre, è possibile collegare una console e godere di fantastici effetti sonori.

Le impostazioni automatiche sviluppano l’audio in base al gioco selezionato, mentre la tecnologia di annullamento della diafonia elimina i rumori. Tutte le funzioni principali della soundbar possono essere gestite con un unico telecomando, attraverso l’interfaccia della TV.

Analizza, inoltre automaticamente le fonti sonore per ottimizzare la traccia audio in base al contenuto che si sta riproducendo. Con il Wireless Surround Kit è possibile trasformare la soundbar in un impianto audio surround, in tutta facilità e senza l’utilizzo dei cavi. Abbinando il kit alla soluzione di casa Samsung, si avrà a disposizione un sistema a canali per un’esperienza di suono autentica.

Grazie all’app Samsung Audio Remote è possibile controllare la soundbar da smartphone o tablet Android. E’possibile acquistare la HW-R450/ZF direttamente sul sito ufficiale di Trony aggiungendo, al costo del prodotto, 14,99 euro per la spedizione. E’ possibile selezionare Paypal come metodo di pagamento.