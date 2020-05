La soundbar Sony HT-ZF9 in sconto di oltre 200 euro da Unieuro

Anche oggi sono davvero tante le offerte che vi stiamo consigliando sulle nostre pagine. Dopo avervi proposto gli sconti su diversi Tv in vendita su Monclick, questa volta parliamo di una soundbar di casa Sony, acquistabile ad un ottimo prezzo sullo store online di Unieuro.

Facciamo riferimento al modello HT-ZF9, acquistabile al prezzo di 599 euro, con un risparmio pari al 200,90 euro, il 25% di sconto, rispetto ai 799,90 precedentemente richiesti.

La nuova tecnologia surround denominata Sony Vertical Surround Engine permette di trasformare gli audio cinematografici con i formati più recenti, come il Dolby Atmos e DTS:X, utilizzando una singola unità. E’ possibile adattare la modalità audio in base al contenuto multimediale visualizzato con un semplice tocco sul tasto del telecomando.

E’ possibile inoltre collegarla alle principali piattaforme tramite gli ingressi HDMI, LAN, USB. Sono supportati tutti i formati di Home Cinema come l’HDR10, il Dolby Vision e l’Hybrid Log-Gamma. Il Wi-Fi è integrato ed è possibile riprodurre anche la propria musica preferita tramite la condivisone bluetooth o strimmarla da smartphone grazie alla Chromecast integrata.

Se volete trasformare la vostra casa in una vera e propria sala da cinema questo è il prodotto ideale. E’ possibile acquistare a Soundbar Sony direttamente dal sito ufficiale con consegna gratuita presso la vostra abitazione. In alternativa è possibile richiedere il ritiro direttamente in negozio, verificando anticipatamente se il punto vendita selezionato è regolarmente aperto. Tra le modalità di pagamento si può selezionare l’opzione “paga con Paypal”.

In precedenza, vi abbiamo riportato anche un'altra promozione riguardante una soundbar sempre di casa Sony, scontata di 200 euro sullo store di Mediaworld.