La soundbar Sony ad un prezzo speciale sullo store di Unieuro

Nuovo giorno e nuova soundbar in promozione sulle nostre pagine. Questa tipologia di prodotti sono sempre molto richiesti da tanti appassionati di TV e musica. La nuova offerta riguarda una soundbar prodotta da Bose e proposta ad un prezzo estremamente interessante sullo store online di Unieuro.

Specificatamente, facciamo riferimento alla Bose 500, nella variante di colore nera. Lo sconto non è da poco, si tratta infatti di 160 euro in meno del prezzo originale. E’ possibile acquistarla a soli 389,90 euro, rispetto ai 549,95. Tra le caratteristiche principali troviamo la presenza del Dolby Digital oltre alla piena compatibilità con i sistemi operativi sia Android che iOS di Apple.

La connettività multi-piattaforma è garantita dalla possibilità di utilizzare la porta USB integrata o il Wi-Fi incorporato. Inoltre, l'interazione tra i vari dispositivi può avvenire tramite il collegamento via cavo o via bluetooth ma anche direttamente in modalità wireless.

Infine, da sottolineare anche la presenza degli indicatori a led. Per acquistare la soundbar è possibile scegliere tra due opzioni: acquistare direttamente sul negozio online del sito Unieuro oppure scegliere il ritiro in negozio.

In entrambi i casi è possibile selezionare il pagamento tramite Paypal. Nella giornata odierna, vi abbiamo presentato un'altra offerta per una soundbar Sony sempre in offerta sullo store di Unieuro.



Nella giornata odierna, vi abbiamo presentato un'altra offerta per la soundbar Sony sempre in offerta sullo store di Unieuro.