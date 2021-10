Alcuni sovradosaggi estremi di LSD hanno scioccato gli scienziati: ecco cos'è successo

L'assunzione sovradosata di droghe non porta mai a nulla di buono. Tuttavia, quando si parla di LSD, i ricercatori sono rimasti davvero sconvolti per i risultati ottenuti da alcuni usufruitori della sostanza che - non volontariamente - avevano esagerato. Uno dei casi più eclatanti riguarda una ragazza rimasta anonima chiamata dagli esperti "VA".

VA ha vissuto una vita complicata e ha avuto numerosi problemi comportamentali (soffriva di bipolarismo diagnosticato), oltre a una grave depressione. Riferiva di sentire delle voci nella testa per molti anni e la ragazza ha iniziato a consumare funghetti allucinogeni, MDMA e LSD all'età di 13-14 anni.

All'età di 15 anni, l'adolescente ha avuto un incidente di sovradosaggio di LSD che le ha cambiato letteralmente la vita. La sua storia è stata dettagliata in un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Università della British Columbia, che hanno esaminato un paio di esempi di ingestione estrema di LSD.

Il suo fornitore invece che di una dose di 100 mcg (quella consumata normalmente), le diede delle dosi di 1.000 mcg e, bevendo anche da altri bicchieri, alla fine assunse un totale di circa 11-12 dosi tutte in una volta. I suoi amici e altri osservatori riportano di aver assistito a un comportamento irregolare - perfino troppo anche per chi assume queste sostanze - per le successive 6,5 ore.

A un certo punto gli amici notarono quella che sembrava essere una crisi, poiché la ragazza si era bloccata in posizione fetale, con le braccia e i pugni stretti. Dopo l'arrivo dei medici, l'adolescente è stata portata in ospedale dove i medici le diagnosticarono effettivamente una crisi. Tuttavia, dopo essersi ripresa dall'incidente, VA riferì di come la sua bipolarità fosse scomparsa.

Successivamente, la sua psichiatra e terapista riportò dei cambiamenti davvero significativi nella sua salute mentale. Dopo un anno, VA sembrava essere completamente priva di tutti i sintomi principali del disturbo mentale e i farmaci, dopo un vita di assunzione, vennero finalmente tolti. Tredici anni dopo, la ragazza sembra ancora essere mentalmente sana; i suoi medici hanno notato che "ha un impiego stabile, amicizie positive stabili e buoni rapporti di lavoro".

Un'altra storia simile - ma molto più estrema - risale al settembre 2015, quando una donna di 49 anni assunse per sbaglio un dosaggio di 550 volte superiore al normale. Il risultato? 12 ore di vomito costante... con altrettante ore necessarie per riprendersi. Tuttavia, il caso che sicuramente ha lasciato senza spiegazioni i medici è uno: la donna soffriva dall'età di 20 anni della malattia di Lyme e assumeva regolarmente morfina per contrastare il dolore da un decennio.

Dopo la sua traumatica esperienza con l'LSD, ha riferito di non aver sentire più dolori ai piedi e alle caviglie interrompendo per un po' anche i farmaci. Alla fine, così come si può leggere nello studio, la donna ha iniziato a microdosare LSD insieme alla morfina ed è stata in grado di rinunciare del tutto alla morfina nel 2018.

Casi come questi ci mostrano che le droghe psichedeliche - utilizzate perfino per combattere eventi di stress post traumatico - hanno un potenziale terapeutico. Ovviamente, ci tengono a far sapere gli scienziati, che tutti questi casi di studio sono aneddotici e non includono campioni di urina o sangue e non è esattamente chiaro cosa sia successo in nessuno di questi casi.