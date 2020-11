Meglio la Soyuz, lo Space Shuttle o la Crew Dragon di SpaceX? Astronauta leva ogni dubbio

Per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti negli anni si sono affidati a diversi "taxi spaziali", come lo Space Shuttle della NASA, successivamente la Soyuz della Russia e, ultimamente, la capsula Crew Dragon di SpaceX. Qual è il migliore servizio offerto? Soichi Noguchi ci toglie ogni dubbio.

L'astronauta dell'agenzia aerospaziale giapponese (JAXA) ha risposto alla domanda durante una conferenza stampa a bordo della stazione spaziale. Noguchi è arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (che è diventato un luogo davvero affollato) proprio recentemente, insieme ad altri tre astronauti.

La capsula Crew Dragon di SpaceX "è la migliore", confrontando l'esperienza con la guida degli Space Shuttle della NASA e della navicella Soyuz russa. La capsula "voleva davvero andare nello spazio", aggiunge l'astronauta. Noguchi, infatti, è la terza persona ad essere stato in tutti e tre i veicoli spaziali, così come riporta l'Associated Press.

Mentre l'astronauta giapponese ha già sperimentato il viaggio con tre velivoli differenti, per il suo compagno di viaggio della NASA, Victor Glover, è stata la prima volta. "Ho visto tonnellate di immagini", ha dichiarato Glover. "Ma quando ho guardato la Terra per la prima volta fuori dalla finestra, è difficile da descrivere. Non ci sono parole [...] È stata una sensazione incredibile, irripetibile."