Si spacciava per test della vista ma conteneva film e serie TV pirata: rimossa da Apple

Nelle scorse settimane aveva fatto capolino su App Store di iOS un’applicazione chiamata “Kimi” che, apparentemente, doveva servire come un client per testare la vista ma che nascondeva contenuti piratati. Come segnalato da molti, infatti, aprendola era possibile accedere a serie TV e film in maniera gratuita.

Come riportato da The Verge, l’applicazione che era descritta come “un tool che mette alla prova la vista”, una volta scaricata ed installata apriva un’interfaccia molto simile a quella di Netflix, che permetteva di sfogliare un ampio catalogo di contenuti coperti dal diritto d’autore. L’aspetto più singolare è che non c’è stato alcun tentativo da parte degli sviluppatori di nascondere la vera natura dell’applicazione: appena aperta infatti si parava davanti questa interfaccia grafica simil-Netflix. Il tutto ha portato i redattori di The Verge a chiedersi come abbia fatto a superare gli attenti e rigidi controlli di App Store, che è noto per essere inflessibile.

A quanto pare, l’applicazione sarebbe stata approvata a Settembre, e sarebbe rimasta disponibile per vari mesi su App Store di iOS e macOS senza che Apple se ne accorgesse, appunto nella giornata di ieri dal momento che poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo di The Verge ha proceduto con la rimozione.