La Space Force americana è pronta per la prima simulazione militare nello spazio

Dopo aver sentito tanto parlare della Space Force, il nuovo ramo militare degli Stati Uniti che opererà nell’orbita terrestre, finalmente il momento è arrivato: presto potremmo assistere alla prima vera esercitazione nello spazio.

Nonostante ci sia del dissenso tra chi crede che erigere questa nuova divisione tra le forze armate USA abbia delle potenzialità e chi invece ritiene si tratti di un’idea poco seria (gli ufficiali si sono spesso lamentati di non essere presi sul serio), la Space Force si è comunque messa in moto per iniziare una missione – denominata Victus Haze – con lo scopo di testare la "reattività tattica spaziale".

Si tratta di una vera e propria esercitazione che simulerà una potenziale minaccia e la conseguente reazione in un ambiente in orbita. Stando a quanto riportano le fonti, ci sarà un satellite che comincerà a muoversi in maniera erratica, avvicinandosi ad un secondo satellite che dovrà quindi difendersi o trovare un modo per impedire al "nemico" di attaccare.

“Il numero di minacce avversarie nello spazio sta crescendo velocemente. Per reagire dobbiamo mostrare le più avanzate capacità di cui gli Stati Uniti dispongono,” commenta il Col. MacKenzie Birchenough. “VICTUS HAZE fornirà il vantaggio che ci serve per valutare le minacce e ci lascerà muovere liberamente nello spazio.”

Sembra fantascienza, ma l’intenzione è effettivamente quella di rispondere ai recenti progressi fatti dalla Cina in ambito spaziale e non solo.

Questo primo test sarà finanziato da due compagnie, tra cui True Anomaly, la quale fornirà 30 milioni di dollari su un totale di 92 milioni per l’intera missione. Se tutto va bene, assisteremo alla prima esercitazione spaziale nel 2025.

