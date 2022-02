La Space Force (non la serie Netflix) è adirata perché nessuno li prende sul serio

La Space Force (Forza Spaziale degli Stati Uniti) è una branca delle forze armate degli Stati Uniti d'America recentemente istituita per aiutare a proteggere e far funzionare i satelliti e i veicoli spaziali statunitensi. Lo scopo sembra molto nobile, soprattutto con l'avanzare della conquista dello spazio, ma nessuno li prende sul serio.

Vengono chiamati "Guardiani" e la maggior parte dei cittadini degli Stati Uniti non li conosce (o crede nella loro figura). "Si tratta di qualcosa di nuovo che non ha ancora fatto parlare di sé, ma penso che crescerà e cambierà", ha dichiarato un cadetto della Space Force, Connor William Deans, durante un'intervista.

Addirittura, riporta un caso eclatante, a un capitano della Space Force è stato negato uno sconto offerto ai membri delle forze armate degli Stati Uniti, perché l'addetto alla biglietteria non credeva che la Space Force esistesse davvero. Il colonnello del corpo, Matthew Morand, durante un'intervista al sito web Military.com ha perfino confessato che anche i suoi amici e la sua famiglia non capiscono bene il ramo militare (certo, se poi perfino il logo è simile a quello di Star Wars, si crea ancora più confusione).

"Molte persone non capiscono cosa facciamo e non siamo molti. Siamo piccoli", ha dichiarato lo stesso Morand durante il suo intervento. Tuttavia, nonostante molti confondano il ramo delle forze militari statunitensi con la serie TV Netflix, in futuro sentiremo sempre più spesso parlare di "Forza Spaziale degli Stati Uniti", soprattutto adesso che i paesi della Terra stanno iniziando a utilizzare armi satellitari.