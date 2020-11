La Space Force degli Stati Uniti ha creato un'unità dedicata alla 'guerra orbitale'?

Il più recente ramo militare degli Stati Uniti, la Space Force, istituito alla fine del 2019, ha ora creato un'unità dedicata alla "guerra orbitale" e, sebbene non sia affatto pronta per i combattimenti aerei nel vuoto dello spazio, all'unità è stata persino assegnata una astronave sperimentale che conosciamo molto bene.

La Space Force, infatti, è ora a capo del veicolo spaziale sperimentale X-37B. Stiamo parlando di un velivolo non pilotato in grado di volare ed atterrare autonomamente. Il programma vede la partecipazione sia della Forza Spaziale statunitense, che di DARPA e NASA. Mentre il suo volo più lungo è stato di ben 780 giorni.

Proprio "recentemente", lo spazioplano sembra essere ritornato in orbita, anche se sappiamo - in parte - il motivo di questo viaggio. Per quanto riguarda, invece, l'unità di "guerra orbitale", molto probabilmente passerà molto tempo prima di vedere qualcosa che si avvicina al combattimento spaziale fantascientifico... che saranno estremamente lenti.

Tuttavia, siamo davanti a una realtà in cui lo spazio sta iniziando a diventare una sorta di "dominio" che i vari paesi del mondo tra cui Stati Uniti, India, Russia e Francia stanno iniziando ad osservare avidamente. Proprio recentemente, uno scienziato ha affermato che in futuro lo spazio potrebbe diventare uno stato totalitario.