La Space Force degli Stati Uniti è pronta a militarizzare la Luna e lo spazio?

La United States Space Force, comunemente chiamata Space Force, è una delle forze armate degli Stati Uniti d'America, responsabile di tutte le operazioni spaziali e nel cyberspazio, creata proprio recentemente. A cosa potrebbe servire anche? A condurre operazioni "fuori dalla Terra", come ad esempio sulla Luna e nello spazio circostante.

Secondo quanto sostiene un nuovo rapporto dell'Air Force Research Laboratory’s (AFRL), l'esercito dovrebbe espandere la sua portata oltre la Terra, poiché i programmi spaziali governativi e privati ​​continuano a crescere. L'AFRL, infatti, non è nuova a queste idee e sostiene già da diverso tempo l'idea di far espandere gli Stati Uniti nella ricerca militare e nei programmi tecnologici nello spazio cislunare.

Il nuovo rapporto descrive un nuovo scenario, prevedendo un futuro in cui la Luna stessa diventerà il palcoscenico per le operazioni militari, specialmente quando le missioni sul satellite diventeranno sempre più comuni. Quest'ultimo scenario, infatti, sembra essere più probabile che mai, poiché in futuro molti paesi (USA, Europa e Cina) hanno intenzione di creare delle colonie sul nostro satellite.

"Poiché il commercio si estende alla Luna e oltre, è fondamentale che comprendiamo e risolviamo queste sfide uniche in modo da poter fornire consapevolezza e sicurezza del dominio spaziale". ha dichiarato il direttore dello Space Vehicles Directorate (SVD) e il colonnello dell'aeronautica Eric Felt in una recente dichiarazione.