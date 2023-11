La Space Force degli USA ha creato per sbaglio un buco nella ionosfera terrestre

Il cielo sopra la California è stato testimone di un evento straordinario. Il 14 settembre, un razzo Alpha di Firefly Aerospace, incaricato dalla Space Force degli Stati Uniti, ha solcato i cieli partendo dalla Vandenberg Space Force Base. Il suo carico? Il satellite Victus Nox.

Il vero spettacolo ha avuto luogo nell'atmosfera superiore della Terra, dove il razzo ha lasciato una traccia indimenticabile. Mentre si elevava, una scia di esaurimento si è dispiegata come un gigantesco pennacchio, visibile da oltre 1600 chilometri di distanza.

Questo alone, inizialmente un bagliore imponente, si è poi trasformato in un luminescenza rossastra, segno inequivocabile di un fenomeno insolito: la creazione di un foro nell'ionosfera. Questa regione dell'atmosfera, situata tra 50 e 645 chilometri sopra la superficie terrestre, è dove i gas si ionizzano naturalmente.

Il razzo, con il suo carico di biossido di carbonio e vapore acqueo, ha provocato la ricombinazione degli atomi di ossigeno ionizzati, generando così questo effetto luminoso, simile a un'aurora boreale, ma causato dalla mano dell'uomo piuttosto che da fenomeni naturali. Questo evento non solo ha segnato un record per il minor preavviso di lancio, soli 27 ore, ma ha anche dimostrato la capacità degli Stati Uniti di posizionare rapidamente un asset in orbita.

Nonostante il foro nell'ionosfera non rappresenti un pericolo per la vita sulla Terra e tenda a chiudersi naturalmente in poche ore, rimane un promemoria affascinante e un po' inquietante della nostra crescente capacità di influenzare l'ambiente spaziale che ci circonda.

A tal proposito, sapete che la Space Force è stanca di non essere presa sul serio?