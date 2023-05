La Space Force degli USA è imbarazzata perché nessuno li prende sul serio

La US Force è una vera e propria branca delle forze armate degli Stati Uniti d'America ed è responsabile di tutte le operazioni spaziali e di quelle che si attuano in orbita. Nonostante questa posizione di rilievo, in passato abbiamo riportato di come questo nuovo dipartimento sia stanco di non essere preso sul serio.

Persino il capo delle operazioni spaziali, Chance Saltzman, ha espresso la sua confusione in una recente e-mail inviata a tutti i Guardiani (sì, si chiamano così i membri della US Force): "la mia più grande preoccupazione è che la dichiarazione d'intenti non rifletta il motivo per cui la nazione abbia una forza spaziale e le funzioni vitali che svolgono i guardiani".

Questo nuovo ramo militare, insomma, sta facendo parecchio discutere sulla propria esistenza e non si esclude che l'amministrazione Biden possa ridimensionare - o addirittura eliminare - la US Force (introdotta da Trump).

Sembrano esserci, tuttavia, anche delle problematiche interne.

La branca militare venne introdotta come "responsabile dell'organizzazione, dell'addestramento e dell'equipaggiamento dei Guardiani per condurre operazioni spaziali globali per migliorare il modo in cui combattono le nostre forze congiunte e della coalizione, offrendo anche ai decisori militari opzioni per raggiungere gli obiettivi nazionali.”

Saltzman ha affermato che la dichiarazione non rappresentava pienamente le responsabilità dei Guardiani. "I guardiani gestiscono alcuni dei sistemi tecnologicamente più avanzati al mondo. In tal modo, scoraggiano l'aggressione e, se la deterrenza fallisce, proteggono gli interessi degli Stati Uniti con la forza militare."

"Inoltre, la nostra attuale missione è lunga e complicata", ha aggiunto. "Possiamo fare di meglio." Insomma, sembra esserci una vera e propria crisi d'identità all'interno degli uffici del personale, nonostante voglia militarizzare la luna.