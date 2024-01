Lo Space Shuttle Endeavour è stato consegnato alla storia: sarà posto dentro un museo

Gli Space Shuttle sono stati molto importanti nella storia dell'esplorazione spaziale. Seppur coinvolti da alcuni incidenti, hanno permesso all'umanità di continuare a sognare un futuro prospero nel sistema solare e hanno contribuito a delineare i prossimi obiettivi della ricerca.

Proprio per celebrare la loro storia e i grandi risultati che hanno ottenuto - tra cui la famosa missione per riparare il telescopio spaziale Hubble - la NASA ha deciso di non smontare l'ultimo esemplare rimasto, l'Endeavour, e di porlo al centro di un nuovo sistema museale all'interno del Samuel Oschin Air and Space Center, di prossima realizzazione in California.

Lunedì prossimo Endeavur verrà così sollevato da una coppia di giganteschi gru (dell'altezza di oltre 40 piani) dall'attuale hangar del California Science Center in cui è rimasto nascosto dal giorno in cui si è conclusa la sua ultima missione, datata 2012, per raggiungere il punto esatto in cui sorgerà il museo.

Questa è la prima volta che l'agenzia spaziale si confronta con una missione simile ed è anche la prima in assoluto in cui qualcuno decide di celebrare un veicolo spaziale, dedicandogli la realizzazione di un'intera struttura.

Il trasloco sarà diviso in due parti e potrebbe durare giorni interi, chiariscono gli ingegneri della NASA. "È estremamente delicato metterlo esattamente nella posizione giusta", ha detto Jeffrey Rudolph, presidente del California Science Center. "Far sì che tutto l'hardware rimanga collegato al posto giusto all'interno dell'orbiter sarà un'impresa. Molti pezzi sono molto fragili e potenzialmente ancora funzionanti, quindi lo faranno molto lentamente."

I tecnici sperano che il tutto si concluderà entro giovedì sera, ma le condizioni del meteo potrebbe portare a dei rallentamenti, che sono difficilmente prevedibili.

Endeavour è stato l'ultimo Space Shuttle ad essere stato realizzato dalla Nasa ed è già divenuto protagonista di vari set LEGO e di altri giochi, apprezzati dalla critica e dai bambini. Gli ingegneri sperano che la realizzazione del prossimo museo contribuirà a preservarlo anche per i prossimi decenni, essendo considerato un vero gioiellino della tecnologia e un capolavoro della ingegneria spaziale disponibile a cavallo degli anni Ottanta e Novanta.