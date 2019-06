SpaceIL non tornerà sulla Luna, ma ha in serbo una nuova missione

SpaceIL, la compagnia israeliana che all'inizio dell'anno ha tentato di far atterrare un velivolo senza equipaggio sulla Luna, ha ufficialmente annunciato che la missione non avrà un seguito e non ha alcuna intenzione di provare un nuovo allunaggio.

La società ha rilasciato una dichiarazione dicendo che la sua missione lunare di Aprile è stata ampiamente acclamata come un "successo eccezionale" nonostante il mancato atterraggio che ha provocato lo schianto sulla Luna. E per questo motivo "un tentativo di ripetere un viaggio sulla Luna non sarebbe una sfida stimolante", ecco perchè tenterà di portare a termine un tipo di missione diversa su cui però non sono disponibili informazioni.

La navicella Beresheet che abbiamo seguito su queste pagine con curiosità, ha rappresentato la prima missione lunare finanziata privatamente, ma a causa di alcuni problemi tecnici non è riuscita ad atterrare sul nostro satellite. Nonostante ciò però la ONLUS israeliana ha comunque ottenuto il Moon Awards da 1 milione di Dollari ed ha gareggiato per il Lunar Xprize di Google, una gara da 20 milioni di Dollari per incentivare le compagnie private a sbarcare sulla Luna.

Il piccolo lander israeliano, frutto di anni di progetti che lo hanno reso estremamente compatto e leggero, ha trasportato sulla Luna la versione inglese di Wikipedia.