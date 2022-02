SpaceX: 40 satelliti Starlink torneranno verso la Terra, colpa di tempesta geomagnetica

Gli astronomi che tanto odiano i satelliti Starlink di SpaceX, parte chiave del grande progetto di Elon Musk di portare Internet in tutto il mondo, potranno gioire con questa notizia: fino a 40 satelliti Starlink dell’ultimo lancio sono destinati a rientrare nell'atmosfera terrestre e disintegrarsi, a causa di una tempesta geomagnetica.

L’avviso – che qualcuno potrebbe passare per “allarme”, erroneamente – conferma che il lancio del 3 febbraio 2022 di 49 satelliti è avvenuto con successo, ma che una tempesta geomagnetica verificatasi nella giornata di venerdì 4 febbraio la resistenza atmosferica sul lotto di satelliti è aumentata nonostante i vari accorgimenti applicati da SpaceX.

I tecnici, infatti, hanno cercato di ridurre al minimo la resistenza avviando la modalità provvisoria, ma che ciò è servito a ben poco. Per tale ragione, almeno quaranta satelliti Starlink sono destinati a rientrare nell’atmosfera terrestre nel corso di questi giorni: secondo le previsioni degli esperti, ognuno di essibrucerà completamente appena entrerà in contatto con l’atmosfera, evitando così ogni rischio di detriti in arrivo sul suolo terrestre.

Purtroppo così i piani di SpaceX vedranno qualche rallentamento nella diffusione di Internet ad alta velocità via satellite in tutti gli angoli del globo, mentre le preoccupazioni degli astronomi riguardo il crescente numero di satelliti continuano a manifestarsi.

