SpaceX, altra missione compiuta: mandato in orbita un satellite canadese

Altra missione compiuta per SpaceX. Questa mattina la compagnia di Elon Musk ha infatti eseguito con successo una missione per conto del governo canadese.

Il Falcon 9, nella nuovissima configurazione Block 5, è infatti partito da Cape Canaveral trasportando in orbita un satellite candese battezzato Telstar 18 Vantage.

Il lancio è stato soggetto ad un lieve ritardo a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la pioggia che ha spinto gli ingegneri a rinviare la finestra di lancio per questioni di sicurezza.

Poco più di otto minuti dopo il decollo, il primo stadio del Falcon 9 è atterrato sulla piattaforma "Of Course I Still Love You" che si trova nell'Oceano Atlantico. Il tutto è documentato nel filmato di trenta minuti che vi proponiamo in apertura e che, sfortunatamente, si interrompe proprio al momento dell'atterraggio.

Circa trenta minuti dopo il decollo, il satellite Telstar 18 Vantage è stato dispiegato in orbita. A livello tecnico, pesava solo 7.060 chilogrammi, significativamente più leggero rispetto al Telstar 19V lanciato lo scorso mese di Luglio e che è a tutti gli effetti il satellite per le comunicazioni più pesante mai lanciato da SpaceX.

Attraverso il Block 5 Falcon 9, SpaceX mira a riutilizzare il booster fino a dieci volte con manutenzione minima e circa 100 interventi di ripristino.