SpaceX ha appena annunciato un piano per rendere meno visibili i loro satelliti

Il progetto Starlink della compagnia privata spaziale SpaceX, di Elon Musk, nel 2015 annunciò l'intenzione di portare internet in tutto il globo grazie a una costellazione satellitare. Oggi, nel 2020, la costruzione del progetto è già iniziata e attualmente ci sono 422 satelliti in orbita. Siamo all'inizio, ma le polemiche non sono certo mancate.

Ci sono diverse paure in gioco da parte degli astronomi: quelle che toccano il tema della spazzatura spaziale e quelle sull'impatto negativo delle osservazioni astronomiche. Per calmare gli animi, SpaceX ha recentemente annunciato che introdurrà dei cambiamenti nel lancio dei satelliti, nel modo in cui orbitano attorno alla Terra e persino della loro riflettanza, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'astronomia.

"Sebbene la maggior parte di questi riflessi possano essere così deboli da essere difficili da individuare ad occhio nudo, possono essere dannosi per le capacità sensibili dei grandi telescopi astronomici terrestri, inclusi gli estremi telescopi per il rilevamento grandangolare attualmente in costruzione. In secondo luogo, nonostante i notevoli sforzi per evitare di interferire con le frequenze della radioastronomia, i segnali radio aggregati emessi dalle costellazioni satellitari possono ancora minacciare osservazioni astronomiche alle lunghezze d'onda radio", afferma l'Unione Astronomica Internazionale (UAI).

Il problema di base è che quando i satelliti orbitano attorno alla Terra, catturano e riflettono periodicamente la luce del Sole, in particolare quando escono dall'ombra terrestre ed entrano nella luce solare diretta. Una volta che i satelliti raggiungono la loro orbita operativa di 550 chilometri, solo alcune parti del telaio possono riflettere la luce.

Per affrontare questi problemi, SpaceX ha indicato che la società sta lavorando per implementare una serie di modifiche. In poche parole, stanno attualmente testando un satellite sperimentale che è meno riflettente rispetto ai modelli precedenti. Inoltre si sta cercando anche di trovare una soluzione al problema del calore, poiché i satelliti scuri possono brillare nell'infrarosso a causa del modo in cui la vernice nera assorbe le radiazioni.