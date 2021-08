SpaceX arriverà sulla Luna prima del 2024 e della NASA: parola di Elon Musk

La NASA ha ampiamente espresso la sua volontà di sbarcare sulla Luna entro il 2024. Tuttavia, a causa di alcuni imprevisti, sembra avere difficoltà a rispettare questa data. Lo stesso Elon Musk, così come vi abbiamo già riportato precedentemente, si è anche offerto per aiutare l'agenzia spaziale americana.

SpaceX, infatti, secondo quanto affermato dal miliardario sbarcherà sulla Luna - grazie a Starship - ben prima del 2024. Musk - che ricordiamo è il fondatore di SpaceX - ha dichiarato tutto questo su Twitter, dopo che un utente gli ha posto questa domanda: "Elon Musk, ti aspetti che Starship sarà pronta per portare gli umani sulla Luna nel 2024?"

La risposta del CEO di Tesla non è tardata ad arrivare: "probabilmente prima". Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, questa potrebbe essere una semplice esagerazione da parte del fondatore di SpaceX, soprattutto considerato il fatto che la compagnia spaziale privata non è famosa per rispettare le scadenze.

Spezzando una lancia a favore di Musk, però, SpaceX si trova attualmente sulla buona strada; Starship sembra essere pronta, insieme al Booster Super Heavy, per il primo lancio di prova orbitale. Inoltre, la NASA stessa ha recentemente pagato 300 milioni di dollari di "acconto" alla compagnia come parte del progetto del lander lunare.

La compagnia spaziale privata arriverà sulla Luna prima del 2024? Difficile dirlo, ma sicuramente sarà interessante vedere tutti i progressi fino al fatidico giorno. Intanto SpaceX dovrebbe portare intorno al nostro satellite il miliardario Yusaku Maezawa nel 2023.