SpaceX, gli astronauti stanno tornando a Terra con la Crew Dragon: il video

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, siamo arrivati al grande giorno: gli astronauti Behnken e Hurley, che hanno preso parte alla storica missione Demo 2 di SpaceX, hanno iniziato il loro viaggio per tornare a Terra, ovviamente a bordo della capsula Crew Dragon.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e ArsTechnica, la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale è avvenuta nella notte tra sabato 1 agosto e domenica 2 agosto 2020. Visto l'orario non dei migliori per noi italiani, probabilmente in molti si saranno persi lo "sgancio" dall'ISS. Non preoccupatevi: la replica è disponibile sul canale YouTube ufficiale di SpaceX e potete vederla anche tramite il player presente qui sopra.

In ogni caso, vi ricordiamo che la missione Demo 2, partita da Cape Canaveral il 30 maggio 2020, ha dato la possibilità agli americani di tornare a lanciare gli astronauti a partire dal suolo a stelle e strisce. Un grande evento che attirato su di sé molte attenzioni e sembra aver "riacceso" ancora di più l'interesse in merito al settore spaziale.

Durante il loro "soggiorno" sull'ISS, Behnken e Hurley sono stati utili sotto molti punti di vista, ad esempio durante le attività extraveicolari pensate per sostituire le batterie della Stazione Spaziale Internazionale.

Per quanto riguarda l'arrivo a Terra, il "momento clou" è fissato per le ore 20:42 italiane di oggi 2 agosto 2020.