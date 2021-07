SpaceX aumenta il livello: compagnia pronta a lanciare il Booster Super Heavy

SpaceX, la compagnia di Elon Musk, dopo aver effettuato i numerosissimi test con i suoi prototipi del razzo "Starship", sembra essere pronta al passo successivo: il lancio del suo primo prototipo del booster Super Heavy. Per intenderci, questa parte aiuterà il razzo ad arrivare in orbita senza alcun problema.

L'evento, secondo quanto affermato da Musk sul suo attivissimo profilo Twitter, ha rivelato che la società sta per fare alcune grandi mosse sul progetto. "Super Heavy si muove", si può leggere in un tweet. In calce alla notizia, infatti, troverete una foto che mostra il prototipo di Super Heavy all'interno della struttura della società nel sud del Texas.

Il razzo, alto 65 metri, è stato chiamato semplicemente "Booster 3" e ha raggiunto la massima altezza; mentre la costruzione ha richiesto solo sei settimane. Progressi del genere significano solamente una cosa: SpaceX si sta avvicinando sempre di più al primo lancio orbitale della sua astronave... entro la fine dell'anno (secondo i piani della compagnia).

Frenate l'entusiasmo, il Booster 3 non è destinato a volare in orbita. Quest'ultimo, infatti, "verrà utilizzato per i test a terra". Aspettatevi, inoltre, anche un gran cambiamento di design del Booster 4. "Aspettatevi un'evoluzione particolarmente rapida nei primi [più o meno] 10 booster e nelle prime [più o meno] 30 navi", continua Musk.

Insomma, non possiamo far altro che aspettare ansiosi l'incredibile evento!