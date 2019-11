SpaceX avvia la corsa alle costellazioni satellitari per le connessioni internet

Il razzo Falcon9 lancerà in orbita 60 mini-satelliti che porteranno Starlink ad avere 120 membri. SpaceX non è l'unica compagnia che intende fornire una connessione internet tramite una costellazione che circonderà la Terra. OpenWeb ha già lanciato 6 satelliti e Virgin group e Amazon sono nelle fasi iniziali di questo processo.

SpaceX vuole portare Starlink ad avere 12.000 membri nei prossimi cinque anni, come annunciato alla International Telecommunication Union. OpenWeb vuole lanciare 60 satelliti entro il 2020, faranno parte di una costellazioni iniziale di 650 membri che in futuro verrà portata a 2.000 satelliti. L'obiettivo è fornire una connessione iniziale sull'artico entro il 2020 e poi una connessione globale entro il 2021.

"Le connessioni satellitari non sono nuove," afferma il professore del MIT Oliver de Weck. "Una dozzina di costellazioni sono state lanciate negli anni '90. Alcune sono ancora attive ma la maggior parte sono fallite".

Le compagnie che hanno tentato per prime sono andate in bancarotta perché le connessioni a terra sono cresciute molto velocemente, soddisfacendo le richieste delle grandi economie mondiali.

"Le connessioni satellitari sono diventate una piccola nicchia, per pescatori e basi petrolifere," dice de Weck. "Non c'è una grande copertura e può essere un vantaggio, tuttavia è troppo piccola per renderlo un business redditizio."

Il mercato delle costellazioni satellitari è rimasto dormiente per anni e solo ora sta emergendo con forza. Negli ultimi vent'anni sono stati fatti giganteschi passi avanti nelle tecnologie di comunicazione, le innovazioni nelle modalità di comunicazione cellulare hanno portato a componenti più piccole e meno costose che sono state rapidamente usate per i satelliti. Anche il costo dei lanci di razzi è diminuito enormemente e questo ha permesso di rendere questa tecnologia finalmente redditizia.

Le società stanno costruendo costellazioni con migliaia di membri, non dozzine, in modo da fornire ai consumatori una connessione migliore grazie all'alto numero di satelliti disponibili. Starlink è già operativa e Elon Musk l'ha utilizzata per twittare dallo spazio.

"Nessuno ha mai avuto successo nel creare una costellazione satellitare in orbita efficacie," ha affermato il CEO di SpaceX Elon Musk. "Credo che noi ci riusciremo, ma non è una certezza."