SpaceX: al via la beta pubblica del'internet satellitare Starlink, a 99 Dollari al mese

Dopo aver visto i primi speed test dell’internet satellitare Starlink, SpaceX ha deciso di passare dalla parole ai fatti. Secondo quanto riportato da The Verge, la società di Elon Musk avrebbe invitato alcuni utenti a prendere parte al beta testing pubblico del programma.

La fase di test si chiama Better Than Nothing Beta e prevede l’acquisto di tutte le apparecchiature di terra al prezzo di 499 Dollari, a cui si aggiunge una tariffa mensile da 99 Dollari per poter godere a pieno del servizio.

Gli utenti hanno anche inviato a vari siti gli screenshot della mail ricevuta, ma hanno chiesto di restare anonimi in quanto il contratto firmato prevede la riservatezza completa.

Nella descrizione, Starlink informa gli utenti che durante la fase beta “la velocità potrebbe oscillare tra 50 a 150 Mb/s, con una latenza tra i 20 ed i 40 millisecondi”, ma ha anche affermato che “nei prossimi mesi miglioreremo il servizio”.

Sempre nella stessa mail, SpaceX avverte i partecipanti che “ci saranno dei brevi periodi in cui la connettività sarà assente” , ed ovviamente precisa che sia latenza che velocità miglioreranno man mano che la compagnia lancerà altri satelliti ed installerà più stazioni di terra per ricevere i segnali dei satelliti. Entro il 2021 prevede di portare la latenza tra i 16 ed i 19 ms.