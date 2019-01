SpaceX cambia strategia e licenzia il 10% dei dipendenti

SpaceX si appresta a diventare una compagnia più snella. La compagnia di Elon Musk ha annunciato che taglierà il 10% della forza lavoro, a conferma di alcune indiscrezioni trapelate nelle ore precedenti dal Los Angeles Times.

La scelta di tagliare la forza lavoro è dettata da un "riallineamento strategico", progettato per garantire un migliore posizionamento della compagnia e soprattutto per ottenere un maggiore successo a lungo termini.

La notizia sarebbe stata comunicata ai dipendenti tramite email dal presidente e chief operating officer Gwynne Shotwell, che ha annunciato il licenziamento di 600 dipendenti, il 10% rispetto ai 6.000 attualmente sotto contratto.

"Per continuare a soddisfare i nostri clienti ed avere successo nello sviluppo di veicoli spaziali interplanetari ed una rete spaziale globale, SpaceX si appresta a diventare un'azienda più snella" ha affermato un funzionario della compagnia in una nota, che ha confermato i problemi finanziari degli ultimi tempi. "Ciò significa che dobbiamo separarci da alcuni membri di talento e laboriosi del nostro team. Siamo grati per tutto ciò che hanno realizzato e per l'impegno. Questa decisione è stata presa a causa di alcune sfide straordinariamente difficili che ci attendono, altrimenti non sarebbe stata necessaria" si legge nella nota.

La mossa arriva a qualche settimane dal tentativo di SpaceX di ottenere finanziamenti per 750 milioni di Dollari, un importo poi sceso a 250 milioni di Dollari.

SpaceX, secondo il Wall Street Journal, guadagna circa 2,5 miliardi di Dollari grazie ai contratti con le organizzazioni come la NASA ed aziende del calibro di Iridium, con cui ha collaborato sul recente lancio di alcuni satelliti.

La compagnia sta inoltre esaminando le possibili nuovi fonti di guadagno, come il contratto miliardario con il giapponese Yusaku Mezawa. L'azienda resta focalizzata sul mercato del turismo spaziale, ma è chiaro che l'annuncio di oggi rappresenta comunque una frenata decisa.

Secondo alcune fonti del settore, l'amministratore delegato Elon Musk avrebbe deciso di tagliare il personale e ridurre i costi per investire i risparmi in altri progetti.