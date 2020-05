SpaceX ce l'ha fatta: i due astronauti sono entrati all'interno dell'ISS. Ecco il video

Momento storico per l'America e per il mondo. L'equipaggio della missione Demo-2 di SpaceX, formato dagli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley, è arrivato finalmente a destinazione dopo un'incredibile viaggio durato ben 18 ore, 58 minuti e 42 secondi.

Perché si parla di momento storico? Questa è la prima volta, infatti, che due astronauti raggiungono la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una navetta privata e la prima volta che un equipaggio parte dal suolo americano dal 2011. L'attracco è avvenuto alle 16:16, un po' in anticipo rispetto all'orario programmato secondo la tabella di marcia (16:27)

Il portellone della stazione orbitante si è aperto alle ore 19:02 (ora italiana) e alle 19.25 sono entrati all'interno della struttura che si trova sopra la Terra a un'altezza tra i 330 e 410 chilometri dal livello del mare. Non saranno tutti soli nello spazio, insieme a loro ci sono i cosmonauti russi Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, insieme all'astronauta americano Christopher J. Cassidy.

Lo storico lancio è avvenuto nella giornata di ieri (30 maggio 2020) da Cape Canaveral intorno alle 21:22. Il razzo è decollato dal complesso di lancio 39A. Quest'ultimo fu costruito negli anni '60 per ospitare il lancio del razzo lunare Saturn V della NASA. Tutte le missioni Apollo con equipaggio (tranne due) sono decollate da questo luogo, incluso Apollo 8, che inviò per la prima volta gli astronauti in orbita lunare, e Apollo 11, il primo volo con equipaggio sulla superficie lunare.

Il primo di una lunga serie di viaggi spaziali che saranno condotti da SpaceX in futuro, siamo ancora all'inizio!