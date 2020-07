SpaceX condivide le spettacolari foto dell'atterraggio del Falcon 9

Dopo il successo del lancio per la US Space Force, che ha portato in orbita un satellite GPS III, SpaceX ha condiviso delle spettacolari foto ad alta risoluzione dell'atterraggio del primo stadio del razzo Falcon 9 avvenuto in quel contesto.

Le immagini, che lasciano senza fiato, sono state pubblicate sul profilo Twitter ufficiale di SpaceX e in seguito ricondivise anche da Elon Musk. Le foto ritraggono i tre "momenti clou" dell'atterraggio e ci consentono di comprendere meglio le reali dimensioni del Falcon 9. Tra l'altro, un utente ha commentato il post della compagnia spaziale pubblicando una foto alquanto interessante, che potete vedere in calce alla notizia. Nell'immagine si può vedere quello che probabilmente è un dipendente di SpaceX a fianco dell'enorme primo stadio.

Tra l'altro, giusto qualche giorno fa vi abbiamo raccontato su queste pagine delle mastodontiche dimensioni dei serbatoi di Starship. Insomma, il settore spaziale non pensa e nemmeno agisce "in piccolo". In ogni caso, le foto pubblicate da SpaceX ritraggono un altro successo importante per la compagnia di Elon Musk, che non sembra volersi "riposare" nemmeno un secondo. Infatti, vi basti pensare che ad agosto è previsto il rientro sulla Terra degli astronauti a bordo della Crew Dragon. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: stiamo parlando di Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley, i protagonisti dello storico lancio partito il 30 maggio 2020.



Piccola chicca: la piattaforma di atterraggio si chiama "Just Read the Instructions" ("devi solamente leggere le istruzioni"). Insomma, Musk non si smentisce mai.