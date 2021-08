SpaceX, contratto con la NASA sospeso nuovamente per via di Blue Origin

Come ampiamente pronosticato, la decisione di Blue Origin di fare causa alla NASA per quel che riguarda il concorso Moon ha "costretto" l'Agenzia Spaziale a sospendere nuovamente il contratto con SpaceX.

Ricordiamo che non si tratta della prima volta che questo avviene, in quanto già a maggio 2021 era stato messo tutto "in pausa", sempre principalmente per via di Blue Origin. Ora, stando anche a quanto riportato da The Verge, la questione si ripete, dato che la società di Jeff Bezos ha deciso di non mollare la presa e anzi ribadire le sue accuse: la NASA non avrebbe dato pari opportunità a tutti.

Ricordiamo che il contratto, dal valore di ben 2,89 miliardi di dollari, è relativo alla realizzazione del lander che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna nel 2024 nell'ambito del programma Artemis. Quest'ultima "scadenza" è tuttavia già stata messa in dubbio da più di qualcuno e l'ennesimo "stop" potrebbe non essere esattamente d'aiuto. In ogni caso, Blue Origin afferma di avere le sue motivazioni: secondo l'azienda di Jeff Bezos, assegnare a SpaceX di Elon Musk questo tipo di appalto, come scelto originariamente dalla NASA, potrebbe ritardare o addirittura "mettere in pericolo" la riuscita del programma.

Il GAO (Government Accountability Office) a fine luglio 2021 si era espresso a favore della scelta effettuata dall'Agenzia Spaziale, ritenendola "ragionevole e coerente con la legge sugli appalti applicabile, il regolamento e i termini dell'annuncio". Tuttavia, alla fine le accuse mosse da Blue Origin hanno convinto la NASA a scegliere volontariamente di sospendere temporaneamente il contratto fino al 1 novembre 2021, data ultima fissata dall'Agenzia Spaziale affinché la questione venga risolta una volta per tutte. Ora la "palla" passa alla U.S. Court of Federal Claims.