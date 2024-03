SpaceX sta forse costruendo uno scudo spaziale per conto degli USA

SpaceX, la compagnia aerospaziale guidata da Elon Musk, sta lavorando a stretto contatto con il governo degli Stati Uniti su un progetto tanto misterioso quanto ambizioso, noto come "Starshield". Il nome ci suggerisce che possa trattarsi, infatti, di uno "scudo spaziale", una tecnologia davvero futuristica.

Secondo quanto riferito da Reuters e confermato dal Wall Street Journal, la collaborazione ha preso forma attraverso un contratto classificato del valore di 1,8 miliardi di dollari firmato nel 2021 con un'agenzia governativa non meglio specificata.

Con un annuncio ufficiale arrivato solo nel 2023, Musk ha gettato luce su questo progetto che promette di sfruttare la tecnologia e la capacità di lancio di Starlink, il noto network di satelliti per la fornitura di internet, per scopi ben più grandiosi legati alla sicurezza nazionale.

A differenza di Starlink, concepito per un utilizzo civile e commerciale, Starshield è disegnato su misura per le esigenze governative, con particolare attenzione a tre aree chiave: osservazione della Terra, comunicazioni e payload ospitati. Musk ha sottolineato l'importanza di mantenere Starlink al di fuori dei conflitti, affermando che Starshield, al contrario, sarà di proprietà del governo statunitense e controllato dalla Forza Spaziale del Dipartimento della Difesa (che sia forse la rete spia che vuole costruire?).

Con questa mossa, SpaceX non solo conferma il suo ruolo di attore principale nella nuova corsa allo spazio ma si posiziona anche come pilastro fondamentale nella strategia di difesa nazionale americana, aprendo nuovi orizzonti per la sicurezza globale dallo spazio.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.