SpaceX di Elon Musk potrebbe allungare di molto la vita del telescopio Hubble

Hubble non è stato in forma negli ultimi mesi, soprattutto dopo quel guasto che lo ha reso inutilizzabile per giorni. Tuttavia nel momento in cui scriviamo sta benissimo e ha ripreso perfettamente la sua attività di osservazione dell'Universo. Sappiamo però che un giorno sarà messo offline, ma questo momento potrà essere posticipato da SpaceX.

La NASA e l'agenzia spaziale privata di Elon Musk stanno infatti studiando un piano per portare il telescopio in un'orbita più alta, secondo quanto ha affermato l'agenzia spaziale stessa. Entrambi le parti hanno firmato un accordo per cercare di capire se sia possibile per la navicella spaziale Dragon portare l'osservatorio verso un luogo più stabile.

"Missioni come la manutenzione di Hubble ci aiuterebbero ad espandere le capacità spaziali per aiutare tutti noi a raggiungere i nostri obiettivi di diventare una civiltà spaziale", ha affermato in una dichiarazione Jessica Jensen, vicepresidente delle operazioni e dell'integrazione dei clienti di SpaceX. Nonostante il piano sembri essere molto vago e non meglio definito, è una speranza in più per lo strumento.

"Questo studio è un esempio entusiasmante degli approcci innovativi che la NASA sta esplorando attraverso le partnership pubblico-privato", ha affermato infine Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la direzione della missione scientifica. "Man mano che la nostra flotta cresce, vogliamo esplorare un'ampia gamma di opportunità per supportare le missioni scientifiche più solide e superlative possibili."

Insomma, il "telescopio con gli occhiali" sarà salvato da SpaceX ed Elon Musk? Lo scopriremo soltanto tra qualche tempo.