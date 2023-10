SpaceX di Elon Musk diventa un pò italiana: arriva un investimento di Intesa Sanpaolo

SpaceX di Elon Musk, l’azienda specializzata in razzi e turismo spaziale, parla un pò italiano. Come riportato da il Corriere della Sera, il gruppo Intesa Sanpaolo ha annunciato un investimento della compagnia americana a seguito dalla messa in vendita di alcune azioni da parte di alcuni azionisti.

L’entità della partecipazione e l’esborso del gruppo bancario italiano non sono noti, ma in una nota fa sapere che “l’investimento è coerente con il piano strategico di Intesa che fa dell’innovazione uno dei suoi principali pilastri”.

Come spiegato dal quotidiano, non si tratta di una prima assoluta: anche in passato infatti altre istituzioni finanziarie italiane erano entrate in contatto con Elon Musk. Lo scorso ottobre era stata la volta di Unipol che aveva preso parte al club deal di investitori che ha affiancato il sudafricano nell’acquisto di Twitter (poi divenuto X) per 44 miliardi di Euro. All’epoca però si trattava di un investimento di natura finanziaria, mentre quello di Intesa Sanpaolo è un investimento che gli consente di entrare direttamente nell’azionariato di SpaceX.

Nelle ultime ore, intanto da X sono spariti i titoli dei link, con una scelta annunciata proprio da Musk nelle scorse settimane che mira a migliorare l’UI e ridurre il clickbait sulla piattaforma.