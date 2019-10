SpaceX, Elon Musk mostra gli interni della Starship che ci porterà su Marte e la Luna

A poche ore dalla presentazione ufficiale della Starship, l'amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, ha mantenuto la promessa fatta ad alcuni giornalisti ed ha mostrato sul proprio account ufficiale Twitter gli interni dell'astronave che dovrà portare gli umani su Marte e la Luna.

Il tweet è stato condito da un messaggio in cui Musk ha spiegato che "i serbatoi di testata sono stati montati sulla punta per compensare il peso del motore presente sul retro". Successivamente però l'imprenditore sudafricano ha specificato che "la versione che andrà in produzione sarà molto più raffinata di questo prototipo, che è comunque divertente da vedere".

Ciò che salta immediatamente all'occhio è il vano di carico, che è piuttosto spazioso e consentirà di trasportare nello spazio profondo non solo gli umani, ma anche il materiale necessario alla colonizzazione di altri pianeti.

Secondo la tabella di marcia annunciata da Musk, gli Starship Mk.1 ed Mk.2 potrebbero condurre i primi test di lancio ad un'altezza di 20 chilometri nel giro di un mese o due. L'obiettivo della società americana è lanciare i primi passeggeri in orbita nel 2020, ma come sempre bisogna prendere con le pinze tali finestre in quanto si tratta di missioni che potrebbero richiedere più tempo del previsto.

Musk, nella sua visione più ottimistica, spera di creare le prime colonie di umani sulla Luna e Marte entro della fine del decennio.